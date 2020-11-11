Столичная полиция задержала подозреваемых в серии краж автозапчастей

Москва, 11 ноября. Сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали гостей из республик ближнего зарубежья, промышлявших грабежом в Подмосковье.

Полицейские задержали двоих приезжих молодых людей, подозреваемых в совершении серии краж автомобильных элементов, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Задержанными оказались двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 26 и 32 лет. В ночное время они подняли на домкрат две иномарки и срезали с них «сабельной пилой» катализаторы выхлопных систем. Кража была совершена на улице Южной в подмосковной деревне Дрожжино.

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, общая сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей. Преступников нашли в Подольске и изъяли у них «орудие труда» — электрическую аккумуляторную пилу.

В отношении приезжих были возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Задержанным грозит до пяти лет тюрьмы.