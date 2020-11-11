В Подмосковье запустили движение по новому участку ЦКАД

Москва, 11 ноября. Движение по третьему участку ЦКАД между М11 «Нева» и М7 «Волга» открыли в Московской области.

В торжественном открытии дороги, которая разгрузит подмосковные трассы, принял участие губернатор Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин. По словам главы региона, ЦКАД является серьезной транзитной магистралью, которая поможет разгрузить прилегающие к Москве дороги и сделает передвижение более комфортным для каждого человека, передает телеканал «360».

«Безусловно, в это непростое время было очень важно довести, коснуться результата. И благодаря строителям, нашему правительству, сегодня все мы видим, что результат достигнут», — заявил Воробьев.

Он добавил, что решение о строительстве ЦКАД принял президент РФ Владимир Путин во время форума в Санкт-Петербурге. Третий пусковой комплекс ЦКАД проходит по северу и северо-востоку Московской области, соединяет трассы М11 «Нева» и М7 «Волга», а также связан с М8 и с А107 в районе Горок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной сферы в области. Он отметил, что между личным и общественным транспортом должен сохраняться баланс, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».