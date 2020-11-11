Умерших от COVID-19 москвичей будут хоронить в гробах со стеклянной крышкой

Москва, 11 ноября. Умерших от COVID-19 в Москве будут хоронить в закрытых гробах со стеклянными крышками, чтобы родственники могли традиционно проводить родных в последний путь.

Новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой ввело ГБУ «Ритуал», передает ТАСС. По словам директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова, такая промежуточная крышка, сделанная из оргстекла, монтируется в дополнение к основной крышке, а все соединения полностью герметичны.

«Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию», — добавили в пресс-службе организации.

Кроме того, в прощальных залах и на кладбищах столицы по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты. Для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ «Ритуал» продолжает оказывать бесплатную услугу «Прощание онлайн», а также дистанционные услуги, которые включают уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков и прочее.