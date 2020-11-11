Названы способы поддержать благотворительные организации Москвы в пандемию

Москва, 11 ноября. Жители российской столицы могут поддержать волонтерские организации во время пандемии коронавируса. Как именно это сделать, рассказали в администрации города.

Москвичам предлагается попробовать себя в роли волонтеров. Есть несколько способов присоединиться к такому движению. Например, можно стать частью команды автоволонтеров центра «МногоМама». Они бесконтактно доставляют еду самоизолировавшимся семьям. Кроме того, москвичи могут стать участниками движения «Даниловцы». Активисты общаются по телефону с пожилыми людьми, соблюдающими домашний режим.

Те, у кого есть такая возможность, могут купить и передать продукты в благотворительный фонд «Дари еду». Их передадут людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Через фонд «Старость в радость» в преддверии Нового года можно передать подарки для пожилых людей.