Минпросвещения оценило вероятность продления онлайн-обучения в Москве

Москва, 11 ноября. Вероятность продления дистанционного обучения для столичных школьников после 22 ноября очень высока, сообщил глава Минпросвещения РФ Виктор Басюк.

Окончательное решение совместно примет мэрия Москвы и оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Для этого они будут опираться на актуальные показали развития эпидемии. По словам министра, для перехода на очную форму обучения эпидемиологическая ситуация должна в корне измениться, а это вряд ли произойдет.

«Я думаю, что за две недели ситуация не изменится коренным образом, и, скорее всего, мэрия опять будет вынуждена принимать какие-то меры ограничительные», — передает слова Басюка URA.RU со ссылкой на источник.

Накануне стало известно о введении московскими властями запрета на деятельность ресторанов в Новогоднюю ночь. При этом полный локдаун для ресторанного бизнеса пока не ожидается, пишет RT.