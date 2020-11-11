Оперштаб Москвы сообщил о смерти 73 пациентов с COVID-19

Москва, 10 ноября. Еще 73 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за минувшие сутки в столице. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Российские специалисты за все время распространения вируса провели порядка 65,6 млн тестов на наличие возбудителя COVID-19 в организме. Положительный результат получили более 1,8 млн пациентов. За прошедшие 24 часа выявлено почти 21 тыс. новых случаев заболевания. Выздоровели за период пандемии свыше 1,3 млн человек.

Власти Москвы ранее заявили о введении запрета на работу в Новогоднюю ночь для ресторанов. Речи о полном локдауне в столице пока не идет.