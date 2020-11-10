Власти Москвы оценили возможность работы ресторанов в Новогоднюю ночь

Москва, 10 ноября. Столичные рестораны не будут работать в Новогоднюю ночь в связи с обострением эпидемиологической ситуации. Информацию об этом подтверждают местные власти.

Мэр города Сергей Собянин ранее заявил о введении дополнительных антикоронавирусных мер для сограждан. С 13 по 15 ноября заведениям общепита запрещено обслуживать посетителей в период с 23.00 до 06.00. Правила не коснутся сервисов доставки и торговли на вынос.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк добавил, что правительство намерено организовать серию рейдов по ночным развлекательным заведениям. Нарушителям ограничительных мер придется заплатить штраф.