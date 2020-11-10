Москва удостоилась премии за достижения в развитии городской инфраструктуры

Москва, 10 ноября. Столица России получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков — International Society of City and Regional Planners.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале Правительства Москвы. Она уточнила, что награду «За высокие заслуги в области городского развития» получил проект «Цифровой двойник».

«Наш проект, который отметили международной премией, — это интерактивная 3D-модель Москвы со зданиями и инженерными системами», — уточнила Сергунина.

Заместитель мэра пояснила, что этот проект позволяет осуществлять планирование комплексного развития городской инфраструктуры. Кроме того, с его помощью можно проводить детальный анализ и оценивать степень эффективности определенных решений.