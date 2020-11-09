Оперштаб сообщил о смерти еще 68 пациентов с COVID-19 за сутки в Москве

Москва, 9 ноября. Всего за время пандемии COVID-19 в столице России скончались 7429 пациентов с коронавирусом. Соответствующую информацию передает московский оперативный штаб.

Еще 68 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли за прошедшие 24 часа в Москве, по данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Накануне стало известно о смерти 72 человек с коронавирусом.

Актуальная и подробная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации и мире опубликована на официальном сайте стопкоронавирус.рф.