В Москве запустили новый проект для трудоустройства молодежи

Москва, 8 ноября. Новый проект для помощи молодежи в трудоустройстве «ВРаботе» начал работать в столице. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В начале лета мы с партнерами запустили проект для трудоустройства молодежи «ВРаботе». Около 70 крупных частных и госкомпаний предложили вакансии для студентов 16–25 лет, — написал Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что молодые люди на платформе «ВРаботе» смогут выбрать стажировку, удаленную, временную или постоянную работу. Собянин отметил, что проект позволит соискателям получить помощь экспертов в составлении резюме и подготовке к собеседованию.

Наибольший спрос на платформе зафиксирован на вакансии в HR и IT-сферах.

Ранее Собянин заявил, что перевод школьников на удаленку не смог стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в столице. Градоначальник отметил, что динамика заболеваемости COVID-19 вновь наращивается.