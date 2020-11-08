В трех торговых центрах Москвы прошли рейды по соблюдению масочного режима

Москва, 8 ноября. В трех торговых центрах на востоке города выявили 43 нарушения масочного режима, рассказал глава отдела технической инспекции ОАТИ Алексей Кузнецов.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели вместе с полицейскими проверку торговых центров Восточного округа на соблюдение требований безопасности в период пандемии коронавируса. Обследование выявило 43 нарушения перчаточно-масочного режима.

Не соблюдающие правила безопасности граждане рискуют получить штраф в размере 4 тыс. рублей. Рейды прошли в ТРЦ «Семеновский», ТЦ «Волна» и в ТЦ «Клевер». Ограничительные меры призваны не допустить дальнейшего распространения инфекции, передает агентство городских новостей «Москва».