Температура в Москве оказалась рекордно высокой за последние 70 лет

Москва, 8 ноября. Специалисты на метеостанции ВДНХ зафиксировали рекордно высокую температуру в Москве. Таких показателей в городе не наблюдалось в течение 70 лет.

В воскресенье температура в столице поднялась до 10 градусов тепла, что превышает климатическую норму примерно на 7-8 градусов. Впервые за последние 70 лет температура в городе 8 ноября оказалась выше положенного.

Однако такая аномально теплая погода в Москве продлится недолго. По прогнозам синоптиков, столичных жителей на следующей неделе уже ожидает существенное похолодание. Уличные термометры будут показывать не более 5 градусов днем, а ночью колебаться от -2 до +3 градусов.