В Москве закончили ремонт четырех крупных мостов

Москва, 8 ноября. Масштабные ремонтные работы четырех крупных мостов завершились в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дорожно-ремонтные работы закончили на эстакаде рядом с центром «Москва-Сити», Андреевском и Северянинском путепроводах, Рижской эстакаде. Движение транспорта полностью возобновили. Ремонт провели на территории общей площадью 68 тысяч кв. метров.

Специалисты обновили всю гидроизоляцию, которая позволит увеличить период использования дороги и положили новое покрытие из асфальтобетона. Работами занимались сотрудники комплекса городского хозяйства.