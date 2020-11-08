Двух женщин в Подмосковье убил мигрант из Таджикистана

Москва, 8 ноября. Следователи установили личность убийцы из Подмосковья, жертвами которого стали две женщины в дачном поселке, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Им оказался 26-летний приезжий из Таджикистана Жасуржон У. Злоумышленник объявлен в розыск.

Напомним, по факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело. В СК полагают, что преступник напал на женщин, чтобы завладеть их ценностями. На месте преступления правоохранители обнаружили явные признаки того что преступник искал деньги, драгоценности и другие ценные вещи.

В бойне выжила 6-летняя девочка. Сейчас она находится в больнице.