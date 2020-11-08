Москвичам рассказали, когда ожидать первые заморозки

Москва, 8 ноября. Первые заморозки и слабый гололед ожидают москвичей в начале следующей недели, 9 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеорологическая осень закончится в российской столице в воскресенье, 8 ноября, рассказал Тишковец. Средняя температура этой осени превысила на 3,8 градуса климатическую норму за много лет, передает центр погоды «Фобос».

Также в область придет холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой кучево-дождевые облака и скоротечные ливни. Температура днем опустится до -3 — +2 градусов. Все выпавшие ранее осадки замерзнут и образуют гололед, предупредил синоптик.