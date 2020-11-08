Собянин: Бюджет Москвы из-за пандемии понес значительный ущерб

Москва, 8 ноября. 700 миллиардов рублей заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного пандемией коронавируса ущерба. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что бюджету города был нанесен «огромный удар». По его словам, из-за этого в 2020 и в 2021 годах правительству Москвы придется «занимать».

«В этом году мы не досчитаемся доходов где-то 500 миллиардов», — сообщил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что в проекте бюджета за три года заимствования поставлено более 700 миллиардов рублей. Это самые большие объемы заимствований за всю историю города, заявил он.