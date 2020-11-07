Москвичам рассказали, какие книги можно читать детям разного возраста

Москва, 7 ноября. Сотрудники московских библиотек составили для родителей список книг, которые стоит прочитать детям разного возраста.

Самым маленьким для чтения предлагается «Котенок Шмяк» за авторством Роба Скоттона, в котором рассказывается о главном герое —котенке по имени Шмяк. Малышам также можно прочитать «Вдохновляющие истории», написанные Алексеем Лисаченко и Анной Герасименко. Серия рассказывает о жизни исторических личностей и даже животных.

На официальном сайте мэра Москвы также сообщается, что дети постарше могут ознакомиться с творчеством шведской писательницы Фриды Нильсон, например, с книгой «Пираты Ледового моря». Еще одной доброй книжкой для детей оказалась история Виктории Ледерман «Светлик Тучкин и пузырь желаний».