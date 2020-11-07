Звезда НТВ Колтовой показал последнее видео с самолетом за 5 дней до гибели

Москва, 7 ноября. Ведущий ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ Александр Колтовой опубликовал видео с самолетом за несколько дней до авиакатастрофы.

Популярный телеведущий поделился с подписчиками в своем Instagram подробностями подготовки к очередному полету, который Колтовой осуществил за пять дней до трагической гибели в Томилине.

«Осваиваем серьезную авиацию и полеты на эшелонах», — так подписал мужчина свой пост.

Ранее телеведущий делился с читателями, что самое захватывающее для него — это полеты на сверхмалых высотах над водой.

Напомним, сегодня, 7 ноября, легкомоторный самолет Cessna разбился недалеко от подмосковного поселка Томилино при совершении жесткой посадки, в результате чего оба находившихся на борту человека погибли. Момент падения воздушного судна попал на видео. Как стало известно, одним из пассажиров упавшего самолета был телеведущий Александр Колтовой, вторым — его супруга. По информации источника ФАН, пара летела из аэропорта Мячково в Рыбинск.