Резкое и затяжное похолодание ожидает жителей Москвы

Москва, 7 ноября. Последние теплые дни осени в столице будут наблюдаться на этих выходных, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Температура воздуха резко опустится на пять-восемь градусов в понедельник, а ночью возможны слабые заморозки. В октябре температурные показатели ни разу не падали ниже нуля, напомнила синоптик в интервью «Российской газете». Порывы северо-западного ветра будут достигать 11 метров в секунду. Также начнет расти атмосферное давление. Осадков не прогнозируется.

По словам Паршиной, предстоящая погода укладывается в климатическую норму, но москвичи «избалованы осенним теплом», из-за чего похолодание покажется резким. Гололедица и небольшие осадки ожидаются 14–15 ноября. Ко вторнику холодная погода доберется до юга Центрального федерального округа и Черноземья.