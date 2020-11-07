Московские медики выявили 5829 новых случаев COVID-19 за сутки

Москва, 7 ноября. Представители оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции сообщили, что за минувшие сутки в Москве выявлено 5829 новых случаев COVID-19.

Российская столица вновь оказалась на первом месте в стране по количеству выявленных медиками за сутки пациентов с коронавирусом. Так, в Москве COVID-19 зафиксирован у 5829 человек. В Санкт-Петербурге врачи выявили 1258 новых случаев коронавируса, а в Подмосковье — 629.

COVID-19 впервые выявили у жителя китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. Весной Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию коронавируса, а в некоторых странах был введен режим ЧС.