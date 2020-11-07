Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3675 пациентов

Москва, 7 ноября. Медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 3675 столичных жителей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество выздоровевших от инфекции в Москве достигло 336 659, дополнила Ракова. Три отечественные вакцины от коронавируса проходят клинические испытания с участием добровольцев.

Первая появилась в НИЦ им. Гамалеи. Вторую разработали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Третью создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.