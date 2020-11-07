Москвичам запретили проезд по выделенным полосам на личном транспорте

Москва, 7 ноября. Жителям столицы с субботы запрещено передвигаться по выделенным полосам на личном транспорте. Нарушение этого правила будет наказываться штрафом.

Движение по выделенным полосам с сегодняшнего дня разрешено только для общественного транспорта, такси, экстренных и коммунальных служб. В этот список также вошли велосипеды.

Раньше по некоторым из полос можно было ездить на личном транспорте в выходные дни. Однако теперь это грозит штрафом в размере 3 тысяч рублей.

Впервые о запрете проезда по выделенным полосам стало известно в конце августа. Такое решение позволит избежать путаницы и случайных штрафов для автомобилистов, а также уменьшит время ожидания городского транспорта.