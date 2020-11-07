Минздрав РФ анонсировал возможное начало массовой вакцинации в Москве

Москва, 7 ноября. Массовая вакцинация населения столицы и Подмосковья от коронавируса может начаться в течение двух недель. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС предположил, что вакцинация «Спутником V» затронет не только лица из группы риска, но и других жителей города и области. По его словам, через 14 дней ожидается, что в гражданский оборот поступит в несколько раз больше доз препарата, чем поставлялось ранее.

«Вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией», — уточнил собеседник издания.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава РФ, речь идет об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, прежде всего — медработников.