Вице-премьер Оверчук госпитализирован после крупного ДТП в Москве

Москва, 6 ноября. Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в результате масштабного ДТП на Кутузовском проспекте. Его срочно госпитализировали в Центральную клиническую больницу.

Информацию об этом подтвердил в интервью РИА Новости пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев.

Инцидент произошел примерно 20:30 по мск времени. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля, один из которых был представительского класса. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека.

Причины инцидента сейчас устанавливаются. На месте событий идет работа по выяснению обстоятельств произошедшего.