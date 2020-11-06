Площадь пожара на бывшем заводе ЖБИ в Москве выросла до 500 кв. м

Москва, 6 ноября. Возгорание мусора произошло на бывшем заводе железобетонных изделий (ЖБИ). Здание находится на юго-востоке столицы РФ. Площадь пожара выросла до 500 кв. метров.

Соответствующую информацию передал ТАСС источник в экстренных службах. Площадь возгорания на территории бывшего завода ЖБИ составляет около 500 кв. метров.

В МЧС РФ в 20:04 по московскому времени поступило сообщение о возгорании мусора на бывшем заводе железобетонных изделий, который находится на юго-востоке Москвы. Внутри здания могут быть газовые баллоны. Отмечается, что пострадавших при этом инциденте нет.