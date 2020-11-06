Два человека пострадали в масштабном ДТП в Москве

Москва, 6 ноября. Два человека получили различные по степени тяжести травмы в результате масштабного ДТП на Кутузовском проспекте, сообщает источник.

BMW аппарата российского правительства столкнулся с машинами марок Nissan и Таврия. Увечья в ходе аварии получили пассажиры советского и немецкого автомобилей. В результате ДТП движение в центре столицы затруднено. Правоохранители перекрыли две полосы по направлению в центр, а также одну в сторону области.

По неофициальной информации, в инциденте мог пострадать еще один человек. СМИ сообщают, что он заблокирован в поврежденной машине.

Причины происшествия устанавливаются. Сейчас ведется работа по выяснению всех обстоятельств случившегося.