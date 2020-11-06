Мусор загорелся на территории бывшего завода ЖБИ в Москве

Москва, 6 ноября. Пожарные выехали к зданию бывшего завода железобетонных изделий на юго-востоке Москвы. Информацию об этом передали в региональном ГУ МЧС России.

Сигнал о пожаре поступил на пульт экстренных служб в 20:04 пятницы. На территории бывшего завода ЖБИ на Рязанском проспекте загорелся мусор. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, передает ТАСС.

О пострадавших в ходе происшествия не сообщается. В результате пожара обрушилось одно из зданий на площади 150 квадратных метров. На территории завода могут быть газовые баллоны, пишет РИА Новости. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.