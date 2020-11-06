Жителей Подмосковья ждут последние теплые выходные этой осени

Москва, 6 ноября. Преимущественно теплая погода ожидается в российской столице до конца недели, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Столбики термометров в эти дни покажут на пять-семь градусов выше нормы. Жителей Подмосковья ждут последние теплые выходные. Со следующего понедельника погода кардинально изменится. Москва и Московская область окажутся в холодной части антициклона, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России.

«В этой связи прекращение осадков, увеличение давления, будет переменная облачность», — отметил собеседник телеканала «360».

В ночь на 9 ноября в Москве ожидается ноль градусов. В области столбики термометров покажут от минус двух до плюс трех. Днем в московском регионе прогнозируется три градуса тепла, отметил Роман Вильфанд. Более высоких температур ожидать не стоит, посоветовал синоптик. Понижение температуры означает, что природа приходит в норму, объяснил Вильфанд. До 7 ноября в московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.