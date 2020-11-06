Инфекционист спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва, 6 ноября. Вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков считает, что спад числа новых случаев коронавирусной инфекции произойдет в Москве через неделю.

Ситуацию с пандемией в столице он считает стабильной. В медицинских учреждениях есть резервные койки, работают профессиональные врачи. Какое-то время количество заболевших еще будет расти. Однако тут нужно сравнивать с количеством проведенных тестов.

Их с каждым днем в Москве делается все больше. Тимаков напомнил, что важно соблюдать предписания Роспотребнадзора об обязательном использовании средств индивидуальной защиты в замкнутых пространствах — граждане должны носить маску и перчатки.