Заболевшую жену актера Леонида Ярмольника готовят к выписке

Москва, 6 ноября. Дизайнера Оксану Ярмольник госпитализировали с двусторонней пневмонией. Она рассказала, что ее самочувствие улучшилось.

Дизайнера и художника по костюмам, жену известного актера и продюсера Леонида Ярмольника Оксану должны выписать из больницы уже завтра, 7 ноября. По словам женщины, она чувствует себя хорошо.

"Я не в тяжелом состоянии. Третий день в больнице, а завтра уже выпишут", — поделилась знаменитость.

Оксана Ярмольник заболела 25 октября. Дизайнер находилась под наблюдением врачей из-за осложнений, которые были вызваны двусторонней пневмонией. Первоначально она проходила лечение на дому, а после ее решили госпитализировать.