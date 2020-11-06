Имитировавший распятие Христа акционист задержан у здания ФСБ в Москве

Москва, 6 ноября. Акциониста задержали после того, как он сымитировал распятие в образе Христа у столичного здания ФСБ на Лубянке. Об этом рассказал его адвокат Сергей Тельнов.

Он подтвердил новость о задержании своего подзащитного Павла Крисевича в интервью РИА Новости. По словам адвоката, до сих пор неизвестно место, куда повезли мужчину, и преступление, которое ему вменяется. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что задержанный сейчас находится в ОВД «Китай-город».

«Действительно, это произошло у здания ФСБ на Лубянке, он имитировал распятие в образе Христа. Сотрудники правоохранительных органов задержали Павла», — поделился Тельнов.

Крисевич встал на табуретку перед зданием ФСБ и привязал к запястьям большой крест. Незадолго до этого он поджег предметы, напоминающие фальшфейера. Во время задержания он выкрикивал лозунги.