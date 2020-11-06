Оперштаб сообщил о смерти еще 69 пациентов с COVID-19 за сутки в Москве

Москва, 5 ноября. Всего за время пандемии коронавируса в столице Российской Федерации умерли 7140 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает московский оперативный штаб.

Еще 69 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались за прошедшие сутки в Москве, по сведениям столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Накануне сообщалось о смерти 67 человек с COVID-19.

Достоверные и актуальные данные о коронавирусе в России и мире опубликованы на официальном сайте стопкоронавирус.рф.