Собянин: почти все умершие с COVID-19 в больницах занимались самолечением

Москва, 5 ноября. Большинство умерших в больницах пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией занимались самолечением. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что 95% заболевших COVID-19, которые умерли в больницах, ранее предпринимали попытки вылечиться самостоятельно. Он призвал сограждан не искать подходящее лекарство в аптеках.

«Главное при этом не рваться в аптеку и не покупать лекарства, не заниматься самолечением», — отметил Собянин.

Самолечение может спроецировать осложнения, что только усугубит состояние здоровья. При наблюдении любых признаков заражения необходимо звонить врачу. Специалист может выписать рецепт на нужные и не угрожающие жизни лекарства, заключил мэр Москвы.