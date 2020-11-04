«Браунинг» советского генерал-полковника Щербакова исчез из музея ВС РФ

Москва, 4 ноября. Сотрудник музея ВС РФ сообщил о пропаже пистолета системы «Браунинг», который принадлежал знаменитому советскому генерал-полковнику Александру Щербакову.

Личное оружие прославленного генерала Великой Отечественной войны вместе с другими ценными экспонатами музея должны были стать частью экспозиции «Дорога памяти» для военно-патриотического парка ВС РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке, сообщает kp.ru.

«При транспортировке на место выставки в парк «Патриот» сотрудники утеряли некоторые экспонаты. После внутренней проверки нашлись все музейные предметы, кроме того самого пистолета генерала Щербакова», — заявили правоохранители.

Оружие числится на балансе Центрального музея Вооруженных сил России. Следствию предстоит выяснить, утерян ли ценный экспонат по неосторожности или чьему-то корыстному умыслу.

Генерал-полковник Щербаков — известный советский государственный и партийный деятель. В годы ВОВ был начальником Совинформбюро и руководил Главным политуправлением Красной Армии.