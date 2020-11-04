Рынок вторичного жилья в центре Москвы переживает резкий рост цен

Москва, 4 ноября. Стоимость квадратного метра жилья в центре столицы резко выросла с начала 2020 года. В будущем на рынке недвижимости может быть зафиксирована стагнация.

Повышение цен на жилье с января по октябрь 2020 года наблюдалось практически во всех сегментах: от представительских квартир в центре Москвы до эконом-класса в новых спальных районах. Обстановка была индивидуальной для каждого столичного района, среднее повышение стоимости "вторички" составило 2-4%.

Интерес покупателей к жилью со вторичного рынка в Москве и Подмосковье будет оставаться стабильным. Основания для дальнейшего повышения цен также отсутствуют, считают эксперты. Не исключено, что в будущем повторения ситуации ждать не стоит — в ряде случаев рынок может оказаться в стагнации.