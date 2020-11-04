Жители Губернского пытаются «отбить» свою землю у предпринимателя-банкрота

Чехов, 4 ноября. Жители Подмосковья вышли на митинг, чтобы отстоять микрорайон, который находится во власти предпринимателя-банкрота.

Обанкротившийся бизнесмен «гонит» граждан с Губернского района. Выяснилось, что жилые дома находятся на частной территории. Предприниматель-банкрот владеет дорогами и даже автобусной остановкой в Губернском, передает издание «Вести Подмосковья».

В микрорайоне нет поликлиник, почты и банковских отделений. Жители Губернского требуют обязать главу Чеховского городского округа предоставить дорожную карту по строительству соцобъектов. Соответствующий документ будет направлен властям РФ нескольких уровней.