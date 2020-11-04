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Коммунальные службы в Москве перешли на усиленный режим работы 4 ноября

Коммунальные службы в Москве перешли на усиленный режим работы 4 ноября

Москва, 4 ноября. Московские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы ввиду празднования Дня народного единства.

В столице организовали круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в городе будут дежурить порядка 1,5 тыс. бригад.

В преддверии праздника в столице также подготовили 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения и три аварийных источника теплоснабжения. Помимо этого, специалисты усилили контроль на электросетевых объектах и будут следить за соблюдением правил противопожарной безопасности.

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