Оперштаб: за прошедшие сутки в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19

Москва, 3 ноября. В столице скончались еще 68 человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

С начала пандемии общее число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве достигло 7004 человек. Накануне было зафиксировано 439 355 инфицированных, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек. Полностью выздоровели более 321 тыс. пациентов.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении оперштаба.

Накануне сообщалось, что данные о переполненных моргах и очередях в больницах порождают слухи о коллапсе Минздрава. Однако по отдельным новостям нельзя судить о ситуации во всей стране, объяснил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.