В московском метро появился поезд «Хвосты и лапки»

Москва, 3 ноября. Специальный состав, созданный в поддержку бездомных животных, запустили в московском метро. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Поезд под названием «Хвосты и лапки» посвящен проекту, призванному помочь в поиске хозяев для бездомных животных. В вагонах изображены 72 собаки и кошки, которых могут приютить у себя жители Москвы.

У каждого питомца есть собственный QR-код, с помощью которого можно получить анкету животного с подробными данными о нем. Курсировать такой состав будет по Арбатско-Покровской линии. К запуску тематических вагонов также подготовили специальную серию карт «Тройка».