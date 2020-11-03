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Промзону «Коровино» на севере Москвы превратят в жилой микрорайон

Промзону «Коровино» на севере Москвы превратят в жилой микрорайон

Москва, 3 ноября. Компания «Интеко» получила право на застройку бывшей промзоны «Коровино» на севере Москвы, которую превратят в современный жилой микрорайон.

В аукционе на право заключения договора комплексного развития территории девелопер предложил более 200 млн рублей. В столичном департаменте по конкурентной политике сообщили, что производственную площадку планируется преобразить в современный микрорайон с жильем, инфраструктурой и технологичным производством.

«Интеко» в качестве победителя аукциона стала обладателем права на реализацию проекта комплексного развития промышленной территории, которая занимает площадь более 35 гектаров. Общая сумма частных вложений по оценкам составляет около 40 млрд рублей.

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