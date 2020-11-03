Московские власти планируют построить 25 станций метро к 2023 году

Москва, 3 ноября. Московские власти утвердили Адресную инвестиционную программу столицы до 2023 года.

Соответствующий документ подписал мэр Сергей Собянин. В ближайшие годы в столице планируется построить 740 новых сооружений за счет городского бюджета — от детских садов до линий метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что 70% денег от всей программы потратят на развитие транспорта. Так, за три года построят 58,1 километр линий, 25 станций, 4 депо и 33 транспортно-пересадочных узла. Среди них участки Большой кольцевой линии, которую полностью планируют запустить в 2022 году, участок Калининско-Солнцевской линии, участок Сокольнической линии и Люблинско-Дмитровская линия.

Кроме того, за этот период появятся 270 километров магистралей, 89 искусственных сооружений (мостов, путепроводов и других), а также 56 пешеходных переходов.

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