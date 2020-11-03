Пенсионер-заложник с подозреваемым в убийстве Маругова попали на видео

Москва, 3 ноября. Подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова и пенсионер-заложник попали на камеры видеонаблюдения в Москве.

Следствие предварительно установило, что подозреваемый приковал пожилого мужчину наручниками к кровати. По словам пенсионера, злоумышленник вымогал его квартиру, передает телеканал "360". К подъезду сначала подошли трое мужчин, в том числе подозреваемый в убийстве Маругова.

Рядом с ним шел пожилой мужчина. Правоохранители нашли его прикованным к кровати во время обыска в квартире. За пожилым мужчиной присматривал другой гражданин, который, возможно, является третьим героем видео.