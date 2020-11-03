Воробьев похвастался появлением антител после прививки от COVID-19

Москва, 3 ноября. Антитела к коронавирусной инфекции образовались только после повторного прохождения вакцинации, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона два раза получал прививку от COVID-19. Иммунный ответ не появился даже на 20-й день после вакцинации, но все изменилось после повторной процедуры. Буквально через три дня в организме сформировались антитела, поделился губернатор в беседе с главой Красногорского городского округа Эльмирой Хаймурзиной.

Первые сутки ощущались последствия вакцинации. По словам Воробьева, голова была тяжелой и фиксировалась небольшая температура. Первыми прививку от COVID-19 получат те, кто работает с людьми: сотрудники МФЦ, медики и полицейские, сообщает телеканал «360».