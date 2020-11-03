Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В Москве оборудовали системой QR-кодов более 2 тысяч точек

В Москве оборудовали системой QR-кодов более 2 тысяч точек

Москва, 3 ноября. Системой QR-кодов оборудовали 2394 точки в Москве, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Благодаря системе, были разосланы около 5,5 тысячи уведомлений, направленных на определение возможных контактов с больным коронавирусом, рассказал РИА Новости Немерюк. Он дополнил, что за последнюю неделю жители города проходили регистрацию в системе от 40 до 60 тысяч раз каждый день.

Актуальные сведения о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно обновляется и дополняется.

Новости партнеров