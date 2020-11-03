Молодую учительницу из Москвы шантажируют интимными видео

Москва, 3 ноября. Злоумышленник шантажирует 25-летнюю учительницу интимными видеозаписями, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что в социальной сети ей написал некий мужчина, желающий познакомиться. Сначала она не отвечала на сообщения, но спустя некоторое время между ними завязалась переписка, которая перешла в WhatsApp.

Тогда новый знакомый позвонил учительнице и попросил переключиться на видеосвязь. Он начал делать комплименты и уговорил ее полностью раздеться и заняться с ним виртуальным сексом. Это повторилось и на следующий день.

Несколько дней назад шантажист вновь позвонил девушке и заявил, что разошлет интимные видео всем ее знакомым. Он отметил, что не сделает этого, если получит денежные средства. Пострадавшая перевела ему 51 тысячу рублей, после чего ей начали поступать сообщения с угрозами от неизвестных отправителей.