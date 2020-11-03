Расклеивающих карикатуры на президента Франции таджиков задержали в Москве

Москва, 3 ноября. Правоохранители задержали двух граждан Таджикистана, расклеивающих листовки с карикатурами на президента Франции в московском метро.

Об этом корреспондентам ФАН рассказал источник в правоохранительных органах. По имеющимся данным, молодые люди расклеивали в вагонах метрополитена изображения Эммануэля Макрона с подписью "Террорист №1 в мире". Их задержали на платформе станции "Третьяковская".

У 22-летнего и 24-летнего задержанных изъяли листовки и составили в их отношении административный протокол. Они дали письменные объяснения своим действиям.