В Москве организуют проверку ночных заведений

Москва, 3 ноября. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в столице проведут проверку ночных заведений.

В список попали те учреждения, которые должны были получить уникальные QR-коды для обеспечения доступа посетителей. Проверку проведут в ближайшее время.

2 ноября более двух тысяч заведений и гостиниц получили уникальные QR-коды для регистрации посетителей. Руководство учреждений добровольно внедрили эту систему, так как понимают важность соблюдения мер безопасности. Система чекинов позволяет посетителям оперативно получать оповещения в случае потенциальных контактов с заболевшими COVID-19.