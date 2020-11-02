Образование в школах Москвы признано одним из лучших в мире

Москва, 2 ноября. Российская столица стала одним из лидеров по качеству школьного образования в мире. В рейтинге Москва заняла почетные места сразу в двух номинациях.

Исследование проводилось международной программой по оценке учебных достижений (PISA). Согласно его итогам, московские школьники заняли четвертую позицию в мире по глобальным компетенциям. В сфере финансовой грамотности им досталось второе место. Информация об этом была представлена на сайте мэра и правительства Москвы.

«Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы», — пояснила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Исследование проводилось в период с 16 по 30 апреля 2018 года. От лица Москвы были представлены более 7 тысяч учеников, которые решали задачи с помощью компьютера.