Глава НТИ Боровков предрек период спада случаев COVID-19 в Москве

Москва, 2 ноября. Эпидемия коронавируса в столице РФ пойдет на спад в феврале 2021 года. Такой прогноз сделал руководитель Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Он в интервью «Известиям» предупредил, что выход Москвы на плато по заболеваемости в ближайшее время не предвидится. По его словам, число активных пациентов будет увеличиваться. Их количество может снизиться до 40 тыс. человек в марте. Специалист выделил три ключевых сценария развития эпидемиологической ситуации в городе: оптимистический, средний и пессимистичный.

«Если предположить, что мы пойдем по средней кривой, то в конце января 2021 года в Москве будет около 115 тыс. активных больных, — столько же, сколько было 19 мая на первом пике», — отметил Боровков.

По какому пути пойдет Москва, да и Россия в целом, зависит от решения властей и дисциплинированности граждан. Малейшие изменения данных факторов могут значительно повлиять на окончательный прогноз.