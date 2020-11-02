Почти 15 тысяч нарушений масочного режима выявлено в Москве за полмесяца

Москва, 2 ноября. Московская полиция за последние две недели выписала более 14,5 тысячи протоколов за отсутствие маски. Информацию об этом сообщили в МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов с 16 октября составили более 10,5 тысячи протоколов об административных нарушениях. Еще более 4 тысяч нарушений масочного режима были зафиксированы в столичном метрополитене, передает ТАСС.

За соблюдением ограничительных мер в Москве ежедневно следят около четырех тысяч стражей порядка. Проверки проходят в местах торговли, заведениях общественного питания и транспорте.

Москвичам запрещено пользоваться общественным транспортом при отсутствии средств индивидуальной защиты. Нарушение масочного режима наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей.